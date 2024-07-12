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В РФ предложили не допускать нелегальных мигрантов к сервисам такси и доставки

«Ведомости»: нелегальных мигрантов лишат доступа к сервисам такси и доставки

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В России могут ввести контроль за соблюдением миграционного законодательства пользователями цифровых платформ-агрегаторов, в числе которых курьеры и таксисты. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на новую версию законопроекта о платформенной занятости.

Подлинность документа подтвердили два участника специальной рабочей группы. В Минтруде уточнили, что проект действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства. Представитель ведомства пояснил, что это позволит исключить оказание услуг мигрантами, у которых нет документов для трудовой деятельности в России.

По данным «Ведомостей», обсуждение законопроекта, которое длилось около двух лет, сейчас приближается к финальному этапу и внесению в Госдуму.

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