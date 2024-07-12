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Одного из пострадавших после удара ВСУ по Шебекино детей отправят в Москву

Гладков заявил, что одного из раненных в Шебекино детей отправят в Москву

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Настоящий Гладков/Telegram

Одного из пятерых детей, раненных в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по площадке жилого дома в Шебекино Белгородской области, отправят на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пятеро детей пострадали на детской площадке в Шебекино после атаки со стороны ВСУ. Всем им оказывается необходимая помощь. <...> Одного ребенка сейчас отправляем в Москву», — заявил чиновник.

По его словам, еще один ребенок находится в реанимации. При необходимости в медицинские учреждения столицы отправят всех пострадавших детей, добавил губернатор.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома. Он подчеркнул, что во дворе дома, где находилась детская площадка, не было военных объектов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрел детской площадки ВСУ терактом против детей.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что бригада врачей борется за жизни пятерых детей, которые были тяжело ранены в результате удара украинского дрона по Шебекино.

Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область сгорели два автомобиля.

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