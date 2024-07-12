Российские ученые рассказали об опасности продолжающихся радиоактивных сбросов с АЭС «Фукусима-1»

Российские ученые подготовили доклад «Проблема утечки радиоактивных отходов и сброса слаборадиоактивных сточных вод с «Фукусима-дайити» в Японии - углубленный анализ экологических последствий в трансграничном контексте. Реалии и долгосрочные последствия».

Напомним, что катастрофа на атомной станции произошла 11 марта 2011 года в результате самого мощного землетрясения в новейшей истории Японии. Это привело к выбросу 900 тысяч терабеккерелей радиоактивных веществ (1/6 от чернобыльского показателя). К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которую после очистки решено постепенно сбрасывать в океан.

«Сейчас Япония предпринимает значительные шаги по ликвидации последствий аварии на «Фукусима-1», однако, несмотря на предпринимаемые усилия сточные воды, очищенные от всех радиоактивных элементов кроме трития, сбрасываются в океан. Последствия этого шага, вкупе с уже оказанным воздействием (например, сброс Цезия 137) могут иметь долгосрочные последствия для морской экосистемы, неотъемлемой частью которой является рыболовство, в том числе для соседних с Японией стран», – пишут авторы доклада.

По их мнению, в будущем ядерные сточные воды могут повлиять на здоровье человека и оказать сильное влияние на рыболовство. Эксперты отмечают, что более сложным является вопрос о возможном заражении добываемых российскими рыбаками в северо-западной части Тихого океана промысловых видов рыб и кальмаров. Водные животные и растения могут сильно пострадать, что в конечном итоге повлияет на выживание человека.

28 июня 2024 года начался очередной седьмой сброс сточных вод, загрязненных тритием. И он еще продолжается. Сбрасываемая вода очищена от всех радионуклидов, кроме трития. Сбросы будут продолжены еще, по крайней мере, 30 лет, что ведет к продолжению поступления радиоактивных веществ в мировой океан.

«Несмотря на спорность технологии, связанной со сбросом очищенных сточных вод, с очисткой сточных вод от других радиоактивных веществ японская энергетическая компания TEPCO справляется вполне успешно. В то же время процесс влияния на живые организмы трития недостаточно изучен, и не совсем понятно с какими возможными проблемами мировой океан может столкнуться в будущем, – говорит один из авторов доклада, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии России РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Пинаев. – Можно сделать вывод, о том, что ущерб окружающей среде предстоит оценить. Также является открытым вопрос накопления радионуклидов в живых организмах и их поведение, в том числе до периода полураспада и после».

В документе также отмечается, что периодически происходят несанкционированные сбросы радиоактивных веществ. Так 7 февраля 2024 года во время техосмотра оборудования для очистки радиоактивной воды он обнаружил, что десять из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, оказались открыты. По подсчетам ТЕРСО, утекло 5,5 тонны воды. В жидкости, в том числе содержатся радиоактивные цезий и стронций.

«Кто, как и, главное, зачем открыл эти вентили непонятно. Это может говорить о недостаточном контроле ситуации как со стороны TEPCO, правительства Японии, да и МАГАТЭ. Таким образом говорить, что все под контролем преждевременно – важно наладить четкий, возможно, международный контроль на территории «Фукусима-1» во избежание продолжения подобных утечек», – говорится в докладе.

Также зафиксировано появления новых видов бактерий, в том числе в Японии. Подобные смертельно опасные бактерии также могут развиваться и в связи с изменением окружающей среды из-за сброса сточных вод с «Фукусима-1».