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Более 650 человек тушат природные пожары в Амурской области

Весь личный состав Амурской авиабазы тушит природные пожары в регионе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Весь личный состав Амурской авиабазы численностью 650 сотрудников тушит природные пожары в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Более 650 человек лесопожарной группировки области работают на тушении природных пожаров. Борются с огнем десантники и парашютисты всех авиаотделений Амурской авиабазы, почти 200 сотрудников амурских лесхозов, 25 групп оперативного реагирования пожарных и спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ, более 200 добровольцев и арендаторов земель», — сообщили в экстренных службах.

Наибольшие усилия в тушении пожаров прилагаются в Зейском и Мазановском округах, где пожарные и добровольцы передвигаются также на вездеходах и снегоболотоходах.

До этого в горно-лесной местности вблизи Судака в Крыму загорелась лесная подстилка на площади 10 га.

На месте работают два вертолета Ми-8 МЧС. Авиация уже совершила на данный момент семь сбросов воды. В тушении пожара задействованы 149 специалистов и 29 единиц техники.

Ранее лесной пожар в Крыму тушили сутки.

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