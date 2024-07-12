Названы пять самых вредных продуктов для фигуры

Для поддержания хорошей формы необходимо правильное питание и достаточная физическая активность. При этом есть продукты, потребление которых больше остальных наносит вред фигуре. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.

«Выбор более здоровых и полезных продуктов — залог поддержания баланса полученной энергии, необходимой для полноценного функционирования организма на должном уровне. Наша задача — научиться заменять продукты и напитки с низким содержанием полезных нутриентов (питательных веществ) на продукты, максимально полезные для нашего организма», — отметила Толмасова.

Наибольший вред фигуре, по ее словам, наносят продукты, содержащие комбинацию углеводов и жиров, с дополнительным содержанием сахара и соли.

«Необходимо снизить потребление этих продуктов, а еще лучше заменить их на полезные, такие как фрукты, овощи, зелень, орехи и семена, нежирные белки», — посоветовала специалист.

Среди наиболее вредных для фигуры продуктов она назвала переработанные мясные продукты (бекон, сосиски, колбасы).

«Эти продукты богаты калориями и солями. Они повышают риск возникновения заболеваний сердца, так как влияют на уровень холестерина и артериального давления. Более того, Всемирная организация здравоохранения относит эти продукты к канцерогенам, то есть продуктам способным провоцировать онкологические заболевания. Их можно заменить на нежирные белки, например постные сорта телятины, куриные грудки или тофу», — отметила медик.

Помимо этого, стоит отказаться от сладких газированных напитков.

«Ассоциированы с излишним весом, ожирением, сахарным диабетом и разрушением зубной эмали (приводящей к кариесу). В качестве замены, можно порекомендовать увеличить употребление чистой воды, воды, настоянной на фруктах, травяных чаев, домашних морсов», — добавила специалист.

Еще один такой продукт — белый хлеб.

«Полный отказ от хлеба может спровоцировать большее потребление калорий в целом, поэтому нужно заменить хлеб из рафинированной муки, лишенной клетчатки и питательных веществ, на хлеб из цельного зерна. В нем больше клетчатки, витаминов и минералов, и он не вызывает скачков глюкозы крови, оставляя ее уровень в более стабильном состоянии», — рекомендовала Толмасова.

Также сюда относятся продукты быстрого приготовления.

«Картофель фри жарится в многократно использованном масле, содержит огромное количество жиров и соли, что делает его высококалорийным продуктом, еще и с высоким содержанием натрия. Регулярное употребление картофеля фри повышает риск ожирения, заболеваний сердца и других хронический недугов. Прекрасной заменой может стать запеченный картофель с добавление сухих трав и специй. Бургеры также полны насыщенными жирами, солью и сахаром, что может привести к тем же, описанным выше, последствиям. Картофельные чипсы являются замечательным примером «пустых калорий». В них практически нет питательных веществ, зато полно жиров, мало белков и клетчатки. Можно попробовать заменить их на жареный нут, сухофрукты или чипсы из морских водорослей», — рассказала эксперт.

Наконец, к набору лишнего веса ведет и алкоголь.

«Алкоголь не только содержит калории без каких-либо питательных веществ. Излишнее его употребление может привести ко множеству заболеваний, таких как высокое артериальное давление, заболевания сердца и печени, инсульты. Чем меньше мы употребляем алкоголя, тем лучше. Можно попробовать заменить его на безалкогольные или слабоалкогольные вина или пиво. Это снизит нагрузку на печень и поджелудочную железу. И кроме того, будет менее калорийно», — подчеркнула врач.

Она добавила, что наиболее разумным будет не полный отказ от «вредных» продуктов, а выбор здоровой альтернативы, менее калорийной и более богатой питательными веществами.

Ранее россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления фруктов.