Каждый второй автовладелец выбирает подержанную машину

Для большинства россиян новизна автомобиля — не самый принципиальный фактор при покупке. Чаще всего респонденты ориентируются на стоимость, марку, класс и характеристики машины, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК «Росгосстрах», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом половина автовладельцев (51%) выбирают именно подержанные автомобили.

Основными факторами при выборе машины для россиян оказались стоимость (54%), марка (45%), а также класс и характеристика авто (20%). В топ-5 ключевых параметров также вошли объем двигателя (13%) и расход топлива (13%).

Изучать сравнительные характеристики разных авто россиянам приходится довольно регулярно: 39% опрошенных считают, что нужно менять машину раз в 4–5 лет, четверть пересаживаются на новые авто раз в 5-10 лет, чуть меньше (22%) — раз в 2-3 года. 14% респондентов полагают, что машина может служить своему владельцу более 10 лет. Правда, продать ее потом будет непросто: 41% опрошенных утверждают, что не стали бы покупать автомобиль такого солидного возраста.

К более «молодым» машинам респонденты относятся благосклонно, при этом они обращают внимание на то, насколько интенсивно эксплуатировался подержанный автомобиль. По мнению 47% респондентов, выбирающих подержанные авто, оптимальный пробег составляет 50–100 тысяч километров. Машины с пробегом более 150 тысяч километров 44% респондентов даже не готовы рассматривать.

Покупая автомобиль, 28% респондентов делают выбор в пользу седанов — этот тип кузова наиболее востребован как у мужчин (30%), так и у женщин (25%).

Вторым по популярности у мужчин стал кроссовер — его предпочитают 29% респондентов. У женщин на втором месте рейтинга расположился хэтчбек (19%). В тройку самых популярных у мужчин также входят внедорожники, их выбирают 14% опрошенных. Дамы же отдали третье место кроссоверу (18%).

38% россиян при покупке автомобиля обращаются в дилерские центры, 30% приобретают автомобили у частных продавцов, 15% опрошенных обращаются в сервисы подержанных автомобилей, еще 12% — ездят на авторынки. Только 5% респондентов приобретают автомобиль через параллельный импорт.

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