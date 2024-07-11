Иностранец получил срок 20 лет по делу об отравлении наркотиками в Астрахани

Суд вынес приговор гражданину Узбекистана, который распространял наркотики в Астрахани. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина купил в интернете наркотик и планировал его сбывать.

«При организации закладок на территории города Астрахани мужчина по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее наркотическое вещество», – поделились в ведомстве.

В результате иностранец продал его людям, которые приняли опасную дозу и отравились. Всего от его действий пострадали более 15 человек.

В отношении гражданина Узбекистана возбудили уголовное дело. К произошедшему причастны еще несколько человек, но их дело находится в отдельном производстве.

Суд признал иностранца виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Массовое отравление в Астрахани произошло в конце прошлого года. После опроса пострадавших выяснилось, что все они покупали запрещенные вещества в нелегальном магазине и забрали его из тайника. Всего отравился 21 человек.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением метадоном.