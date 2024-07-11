В Израиле создадут госкомиссию по расследованию нападения ХАМАС

Израильский министр обороны Йоав Галант потребовал создать государственную комиссию для всестороннего расследования событий 7 октября прошлого года, когда боевики радикального движения ХАМАС напали на сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо расследование на национальном уровне, которое прояснит факты, и государственная комиссия по расследованию», — заявил он.

Глава израильского оборонного ведомства, выступая перед военнослужащими на церемонии завершения офицерских курсов на армейской базе, подчеркнул, что комиссия по расследованию должна быть объективной.

Галант добавил, что в рамках проверки будет проведена оценка работы правительства, армии и органов безопасности. Министр обороны пояснил, что комиссия проверит также его и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Незадолго до этого Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не достигнет всех своих целей.

До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласовали основные положения плана по решению палестино-израильского конфликта в анклаве.

Ранее ООН выявила военные преступления со стороны Израиля и ХАМАС.