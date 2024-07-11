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В Москве лифт сорвался с 15-го этажа поликлиники, пострадали два человека

В Москве в закрытой на реконструкцию поликлинике рухнул лифт

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Москве один человек попал в больницу после того, как лифт рухнул с высоты в 15-этажном здании. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Краснопресненском районе, в 15-этажном здании поликлиники, которая закрыта на реконструкцию. Лифт упал с последнего этажа, в этот момент внутри находились два человека. Один из них попал в больницу, о характере травм и состоянии информация отсутствует. Второго специалисты скорой помощи спасти не смогли.

Данные о том, почему рухнула конструкция, не сообщаются.

До этого в Москве, в Басманном районе, рухнул наружный лифт. Механизм практически полностью развалился, пострадал один из работников подрядной организации. Специалисты направили его в больницу, детали о состоянии мужчины не сообщаются.

Местное надзорное ведомство организовало проверку по факту произошедшего.

Ранее лифт с пассажирами рухнул в многоэтажке в Петербурге.

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