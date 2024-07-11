В России назвали семьи с двумя детьми неполными

Семьи, в которых меньше трех детей, являются неполными, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Такое мнение она выразила в эфире радио Sputnik.

«Если у тебя в семье меньше трех детей, то семья, наверное, неполная», — заявила Ковитиди.

Она привела в пример главу Чечни Рамзана Кадырова, у которого 12 детей. Ковитиди также высказалась о тех, кто переживает за финансовое благополучие своей семьи. По ее мнению, материальное благополучие придет тогда, когда будет много детей. «Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка», уверена сенатор.

Кроме того, Ковитиди поразмышляла над тем, что сейчас мужчины следят за своей красотой, посещая спортзалы и салоны красоты. Она заявила, что в салонах мужчин больше, чем женщин.

«Я не говорю, хорошо это или плохо. Нет, я скажу, что это плохо», — считает сенатор.

Она подчеркнула, что не предлагает вернуться в патриархальные времена, но считает, что мужчина должен приносить деньги в семью, а жена должна уметь «варить гороховый суп, борщ и жарить котлеты».

10 июля депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что мужчина не может называться полноценным, если у него менее трех детей. Милонов считает, что «ни накаченные ноги-руки, ни маскулинная одежда, ни байк» не делают мужчину мужиком. Он подчеркнул, что «мужиком делают мужика служба в армии и дети».

Ранее в Госдуме выступили против отмены равноправия женщин и мужчин в семьях.