«Чемпионат» станет амбассадором спорта на VK Fest 2024

«Чемпионат», входящий в медиахолдинг Rambler&Co, станет амбассадором спорта на крупнейшем фестивале России – VK Fest 2024. Об этом сообщает пресс-служба спортивного портала.

Отмечается, что портал организует на фестивале уникальную спортивную площадку, воспользоваться которой смогут все гости.

«Игровая зона будет наполнена активностями на любой вкус: PS5, кикер, музыкальная площадка с футбольным плейлистом. Для любителей головоломок и непростых задач будет проведен футбольный квиз. Любой гость имеет шанс выиграть игровые футболки финалистов Чемпионата Европы по футболу, мяч Евро 2024 и уникальные сувениры», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Чемпионат» обустроит лаунж-зону для посетителей фестиваля.

Напомним, VK Fest 2024 пройдет 13 и 14 июля в «Лужниках». Особое внимание на фестивале уделяется спорту и активному образу жизни. Зона «Спорт», амбассадором которой является «Чемпионат», предлагает посетителям принять участие в челленджах и мастер-классах от звездных тренеров, попробовать себя в новых видах спорта и получить автограф у таких знаменитых спортсменов, как Игорь Акинфеев, Александр Овечкин, Андрей Кириленко.