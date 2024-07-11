Собянин рассказал о благоустройстве водоемов Зеленограда

В Зеленограде в этом сезоне будут приведены в порядок территории около пруда Быково Болото и Школьного озера. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на Быковом Болоте текущее зонирование будет сохранено. Градоначальник уточнил, что на месте имеющихся спортивных зон обустроят единый кластер со спортивными площадками для разных занятий.

«Помимо теннисного корта и скейт-парка установим тренажеры для воркаута, обустроим пространство для игры в настольный теннис и площадку для волейбола, разместим поле для мини-футбола. Детей порадуем обновленной площадкой с современными игровыми комплексами и качелями», — отметил Собянин.

Кроме того, специалисты «Мосводостока» уберут иловые отложения со дна и углубят его, а также отремонтируют конструкции береговых полос. Также планируется реализовать устойчивую самоочищающуюся экосистему пруда.

«Мосводосток» также проведет реабилитацию Школьного озера. При этом будет очищен пляж и укреплены берега, а мост через плотину — расширен. Кроме того, планируется расширить пляжную зона — она будет оборудована лежаками под навесами и раздевалками.

Также на территории появится площадка с летним кафе, новый спасательный пункт с вышкой и место для размещения медиков. обновят прогулочные дорожки. Для активных горожан построят спортивные площадки, а для детей будет построена специальная игровая зона.

Кроме того, на берегу озера поставят круглые лавочки с навесами, а под открытым небом разместят сцену с лавочками для зрителей.

«Чтобы отдыхать у озера было приятно и осенними вечерами, территорию дополнительно осветим», — добавил Собянин.