Названа доля россиян в подконтрольной Москве части Харьковской области

Больше половины жителей подконтрольной РФ части Харьковской области являются гражданами России. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, слова которого передает РИА Новости.

«Около 60% жителей, проживающих именно на подконтрольной территории Харьковской области, это касается как раз вот этих 34 населенных пунктов, где установлен административный контроль, являются гражданами РФ», — заявил он.

По его словам, еще сто человек подали документы на оформление российского гражданства.

4 июля угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев получил паспорт РФ. До этого танкист призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против властей Украины и покончить с геноцидом.

В конце июня сообщалось, что украинка с российским гражданством лишилась загранпаспорта Украины при въезде в РФ. Российский паспорт она получила после того, как в 2018 году переехала в Тверь и вышла замуж за местного жителя.

Ранее член сборной Украины по армейскому рукопашному бою получил российский паспорт.