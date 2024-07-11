Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа доля россиян в подконтрольной Москве части Харьковской области

Около 60% жителей подконтрольной РФ части Харьковщины имеют российский паспорт

close
100%
МВД России/14.мвд.рф

Больше половины жителей подконтрольной РФ части Харьковской области являются гражданами России. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, слова которого передает РИА Новости.

«Около 60% жителей, проживающих именно на подконтрольной территории Харьковской области, это касается как раз вот этих 34 населенных пунктов, где установлен административный контроль, являются гражданами РФ», — заявил он.

По его словам, еще сто человек подали документы на оформление российского гражданства.

4 июля угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев получил паспорт РФ. До этого танкист призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против властей Украины и покончить с геноцидом.

В конце июня сообщалось, что украинка с российским гражданством лишилась загранпаспорта Украины при въезде в РФ. Российский паспорт она получила после того, как в 2018 году переехала в Тверь и вышла замуж за местного жителя.

Ранее член сборной Украины по армейскому рукопашному бою получил российский паспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами