Сибирячка обматерила младенца в парке и попала под статью

В Тюмени полиция нашла местную жительницу, которая на прогулке в парке обматерила младенца. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области.

«Личность женщины установлена. На нее составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских прав, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних», — рассказали правоохранители, добавив, что нарушительницу поставили на профилактический учет.

До этого в местных Telegram-каналах распространилось видео, сделанное прохожим, в парке у ЖК «Плеханово»: на кадрах молодая женщина кричит на плачущего младенца, нецензурно ругает его и угрожает выбросить его в кусты, если он продолжит плакать.

До этого на камеру при схожих обстоятельствах попала москвичка, которая «воспитывала» грудного ребенка шлепками на детской площадке.

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