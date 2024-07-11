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В Минэкономразвития рассказали о поддержке компаний экономики предложения

Решетников: почти 40% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Предприятия отраслей экономики предложения привлекли по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта 528 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

При этом он уточнил, что займы компаниям из этих отраслей составили 38,5% в портфеле льготных кредитов. По его словам, меры поддержки таргетированы на предприятиях из отраслей экономики предложения в связи с тем, что они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект.

В свою очередь, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам получают каждый третий рубль. Она уточнила, что в прошлом году 27% кредитов из общего портфеля, предоставленного субъектам МСП, пришлось на компании из отраслей экономики предложения. Всего таким предприятиям было предоставлено 3,4 трлн рублей в 2023 году.

«Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности», – отметила Илюшникова.

По ее словам, в общей структуре МСП численность и вклад в экономику компаний из отраслей экономики предложения составляют более 20%.

Напомним, на сегодняшний день по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» для компаний МСП действует широкая линейка финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и другие.

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