Второй фигурант дела о ЧП в СИЗО также участвовал в захвате заложников

Второй фигурант дела о захвате заложников в следственном изоляторе (СИЗО) Ростова-на-Дону принимал участие в захвате заложников, требуя транспорт и возможность выехать из изолятора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Малик Гандалоев обвиняется по статье о побеге из места лишения свободы, совершенном с применением насилия (ч. 3 ст. 313 УК РФ).

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения.

Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

При этом нескольких фигурантов задержали. Даниила Камнева, который вместе с несколькими арестантами захватил в заложники сотрудников СИЗО-1, четвертого июля по решению суда заключили под стражу.

Ему были предъявлены обвинения по трем статьям — 206, ч.3 («Захват заложника организованной группой»), 313 ч. 3 («Побег из мест лишения свободы»), 321 ч. 3 («Применение насилия опасного для жизни»).

Ранее всех заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону побрили наголо.