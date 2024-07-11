Экс-главе одесского военкомата грозит 10 лет тюрьмы за отдых на Сейшелах

Бывший глава Одесского областного военкомата обманом выезжал отдыхать на Сейшелы и в Испанию во время военного положения, за что ему грозит 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

«Перед судом предстанет экс-руководитель Одесского областного ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат. — «Газета.Ru»), который во время военного положения обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы», — говорится в сообщении.

В ГБР Украины добавили, что военком не появлялся на службе без уважительных причин. Кроме того, он уклонялся от несения обязанностей военной службы. За это ему грозит 10 лет лишения свободы.

Бюро не называет имя чиновника, но украинские СМИ предполагают, что речь идет о Евгении Борисове.

ГБР Украины было установлено, что чиновник выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом раненного на фронте. Справки о ранении ему подделывал знакомый врач. В результате военком оформлял себе выезд якобы на лечение, однако он отправлялся на дорогие курорты Сейшельских островов и Испании.

Ранее в Одессе автомобиль «прокатил» на капоте сотрудников ТЦК.