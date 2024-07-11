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Школьница выдумала четырех похитителей, чтобы оправдаться перед матерью

В Башкирии пьяная 16-летняя девушка заявила о собственном похищении

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Shutterstock

В Уфе 16-летняя девушка выдумала похитителей, будучи пьяной, а затем призналась, что солгала. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, школьница проводила время вместе с друзьями. Подростки гуляли и распивали алкоголь прямо на улице, и в какой-то момент девушка отстала от шумной компании. Она потерялась во дворах, упала и порезала себе руки и ноги.

Пострадавшая смогла позвонить своему молодому человеку и матери, но вместо правды рассказала историю про похищение. Она заявила, что четверо незнакомцев насильно затащили ее в багажник машины и увезли в гаражи, где якобы изнасиловали.

Несовершеннолетнюю доставили в больницу, но информация об изнасиловании не подтвердилась. Следователи опросили школьницу, а полицейские отправились на поиски автомобиля по описанию, оставленному девушкой.

Однако следы злоумышленников так и не были найдены, и уже утром пришедшая в себя школьница заявила, что все придумала.

Ранее британку отправили под суд за многочисленные ложные обвинения в изнасилованиях и избиениях.

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