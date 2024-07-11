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Мэр сибирского города рассказал о бездомных, выдающих себя за участников СВО

Мэр Железногорска-Илимского рассказал о бездомных, выдающих себя за бойцов СВО

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Павел Березовский/VK

В Железногорске-Илимском некоторые бездомные выдают себя за участников СВО. Об этом глава городского поселения Павел Березовский рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы знаем их имена, фамилии, их жизненные истории. Никто из них на СВО не воевал. Просто некоторые из них, чтобы вызвать жалость, говорят, что они не воевали», — поделился градоначальник.

По его словам, в администрации несколько раз предпринимали попытки устроить судьбу этих людей, но каждый раз они оказывались безуспешными. Березовский отметил, что этим людям предлагали работу, были готовы предоставить им вместе со ставкой комнаты в общежитиях, но получили отказ.

«Некоторым из них мы давали деньги на билет по адресу их прописки, чтобы они уехали в свои поселки, но этого они тоже не хотят. Что с ними делать, мы не знаем. Вывозили в поселки, чтобы занимались сельским хозяйством. Но они опять вернулись в город», — посетовал чиновник.

Ранее эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с помощью домовых чатов.

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