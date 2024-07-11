Появились кадры загоревшейся крыши многоэтажки в Подмосковье

В городе Подольске в Московской области загорелся многоэтажный жилой дом. Запечатленные очевидцами кадры с места происшествия опубликовали в паблике «Подольск Город» в соцсети «ВКонтакте».

Как пишут в группе «Типичный Подольск», возгорание произошло на улице Веллинга, 22. Уточняется, что некоторые жильцы, проживающие на верхних этажах, просят помощи. На место происшествия уже прибыли спасатели.

Официальная информация о случившемся уточняется.

До этого сообщалось о пожаре в подмосковных Химках, где загорелся цех по производству керамических плит. Кровля обрушилась на 1000 квадратных метрах. На место были направлены более 97 специалистов и 33 единицы техники. Пламя распространилось на территории площадью 5 тыс. квадратных метров. Вскоре его локализовали.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура не дала закрыть дело о масштабных пожарах в Курганской области.