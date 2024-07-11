Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде задержали россиянина

В Таиланде задержали россиянина по подозрению в продаже поддельных паспортов

close
100%
Thailand Immigration Bureau

В Таиланде был задержан гражданин России, его подозревают в организации преступной группы, занимавшейся продажей поддельных паспортов 15 стран. Об этом сообщает Bangkok Post.

По версии местных правоохранителей, россиянин вместе с подельниками зарегистрировал в Таиланде компанию для этих целей.

В результате Таиланду был нанесен ущерб в размере не менее 30 млн батов ($830 тыс.).

Согласно данным издания, преступники продавали поддельные документы клиентам, которых привлекали с помощью рекламы в социальных сетях и мессенджерах. При этом в объявлениях заявлялось, что паспорта не отличат от настоящих.

Для оплаты «паспортов» использовалась цифровая валюта. Полицейские установили, что поддельные документы отправлялись клиентам в Таиланд почтой из Доминиканской Республики.

В июле в Японии арестовали гражданина России, которого подозревают в экспорте гидроциклов и других товаров в РФ в обход санкций.

Россиянин работал представителем торговой компании Astrade, имеющей офис в Осаке. По версии следствия, он якобы экспортировал товары, в том числе гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход введенных санкций.

Ранее россиянам рассказали о новом виде мошенничества с документами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами