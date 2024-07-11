В Таиланде задержали россиянина

В Таиланде был задержан гражданин России, его подозревают в организации преступной группы, занимавшейся продажей поддельных паспортов 15 стран. Об этом сообщает Bangkok Post.

По версии местных правоохранителей, россиянин вместе с подельниками зарегистрировал в Таиланде компанию для этих целей.

В результате Таиланду был нанесен ущерб в размере не менее 30 млн батов ($830 тыс.).

Согласно данным издания, преступники продавали поддельные документы клиентам, которых привлекали с помощью рекламы в социальных сетях и мессенджерах. При этом в объявлениях заявлялось, что паспорта не отличат от настоящих.

Для оплаты «паспортов» использовалась цифровая валюта. Полицейские установили, что поддельные документы отправлялись клиентам в Таиланд почтой из Доминиканской Республики.

В июле в Японии арестовали гражданина России, которого подозревают в экспорте гидроциклов и других товаров в РФ в обход санкций.

Россиянин работал представителем торговой компании Astrade, имеющей офис в Осаке. По версии следствия, он якобы экспортировал товары, в том числе гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход введенных санкций.

Ранее россиянам рассказали о новом виде мошенничества с документами.