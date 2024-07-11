Первую Международную премию мира им. Льва Толстого вручат в сентябре

Награждение лауреатов первой Международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого состоится в сентябре в Большом театре. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ТАСС, профессор Михаил Гусман.

В ходе круглого стола, посвященного подготовке к вручению премии, Гусман отметил, что торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 9 сентября текущего года.

Премия учреждена 22 июня 2022 года Российским военно-историческим обществом совместно с Российским историческим обществом и Российским Фондом мира. Она получила название в честь всемирно известного классика мировой литературы, великого русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого, широко узнаваемого и признанного символа русской культуры в целом.

Организаторы премии рассказали, что награда может быть присуждена за выдающиеся заслуги за противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, а также активную миротворческую деятельность, неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека и другие заслуги.

В апреле Сбер объявил о старте третьего сезона своей ежегодной научной премии, которая поддерживает российских ученых в их исследовательской деятельности. На соискание премии выдвигаются работающие в России ученые, которые внесли серьезный вклад в развитие науки и технологий, а также продолжают активную научно-исследовательскую деятельность.

Ранее на презентации премии «Герои рунета» отметили важность цифровой грамотности населения.