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Приговор правозащитнику Олегу Орлову за дискредитацию ВС РФ оставили без изменений

Суд оставил приговор сопредседателю «Мемориала» Орлову без изменений

Московский городской суд оставил без изменения приговор Головинского районного суда города Москвы в отношении правозащитника и сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В октябре 2023 года Головинский суд признал правозащитника виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Защита Орлова подала апелляцию на это решение. При этом прокуратура потребовала ужесточить наказание.

В феврале 2024 года Орлова отправили в колонию за статью о фашизме и военных действиях РФ на Украине. Его осудили за нее уже второй раз, суд нашел в публикации дискредитацию армии и ненависть к российским военным и «традиционным ценностям». Сам правозащитник не признал вину и демонстративно отказывался отвечать следствию и выступать в суде.

В марте сообщалось, что Орлову предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет. По данным «Мемориала», предложение подписать о согласии на отправку в зону боевых действий ему сделали сразу после поступления в СИЗО-5 «Водник». Отмечалось, что документы с заявлением о согласии на отправку в зону СВО получают все оказавшиеся в СИЗО, даже если они, как Орлов, были задержаны на митингах против СВО.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев заявил, что Алле Пугачевой грозит до пяти лет тюрьмы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил России.

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