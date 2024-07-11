Пожилая супружеская пара заявила в полицию о краже с ее участка 25 садовых гномов

В Германии неизвестные украли коллекцию садовых гномов с придомового участка пожилой пары, пишет Bild.

Последние 48 лет 77-летний Рудольф и его 70-летняя жена Герда живут на окраине небольшой деревни, расположенной неподалеку от города Вальдсхут-Тинген в живописном месте на самом юге страны. Нередко мимо них проходят туристы, которые всегда здороваются с местными жителями.

Однако 5 июля, в день игры между Германией и Испанией на Евро-2024, в этом мирном населенном пункте произошло преступление — неизвестные похитили 25 садовых гномов, которых долгое время собирали супруги. Злоумышленники пришли к дому местных жителей вскоре после окончания футбольного матча, закончившегося победой Испании, и уже на следующее утро пенсионеры обнаружили, что их гномы, а также стоявшая на лужайке статуя пропали.

«Первого садового гнома мы купили 40 лет назад для клумбы перед домом. С годами становилось все больше и больше. Друзья и родственники дарили нам забавных гномов на дни рождения и по другим поводам...Все это очень печально. Мы очень любили садовых гномов. У каждого из них был свой характер. Больше мы их покупать не будем», — призналась Герда в расстроенных чувствах.

Инспектор полиции, узнавший о случившемся, немедленно обследовал место преступления и заявил, что материальная ценность коллекции составляет примерно £500, но на самом деле для владельцев она стоит гораздо больше. Полицейские предполагают, что преступники увезли награбленное на автомобиле, и ищут свидетелей.

Ранее в Петербурге неизвестный украл чихуахуа у инспектора ФСИН.