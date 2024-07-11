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В Госдуме назвали причину, по которой курьеры зарабатывают больше инженеров

Депутат Бессараб: курьеры получают больше, так как сами формируют график

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В России курьеры могут самостоятельно планировать рабочий график, благодаря чему в неделю трудятся по 50 часов и даже больше. По этой причине уровень их зарплат зачастую выше, чем у инженеров, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Курьеры сегодня в крупных городах могут получать больше, чем инженеры, при этом интенсивность их труда гораздо выше», — подчеркнула парламентарий в беседе с НСН.

При этом технические специальности на сегодняшний день очень востребованы, из-за чего и зарплаты таких работников растут, добавила она.

Помимо этого, роль играет и налоговая нагрузка — для курьеров она значительно ниже, если при трудоустройстве их оформляют как самозанятых, пояснила Бессараб. Такие люди в России платят 4%-ный налог при работе на физлицо, и 6%-ный — на юрлицо.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал ненормальной ситуацию, при которой курьеры зарабатывают больше инженеров. Он подчеркнул, что перекос в доходах в наибольшей степени связан с разницей в налоговой нагрузке.

Также специалисты сообщали, что сегодня мигранты, работающие курьерами, зарабатывают наравне с IT-специалистами. Так, к декабрю прошлого года зарплата мигрантов в службе доставки уже достигла 120 тыс. рублей, а сегодня — около 155 тысяч рублей в месяц.

Ранее российских курьеров на самокатах призвали «обуздать» штрафами.

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