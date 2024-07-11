На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы

Экстренные службы работают на месте падения беспилотного летательного аппарата в подмосковном Ступино. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Мужальских.

«Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет», — написал он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Позднее сообщалось, что примерно в 60 км к югу от Москвы местные жители услышали громкий взрыв примерно в 4:50 в четверг, 11 июля. По словам очевидцев, они успели сфотографировать уничтоженный в небе над Ступинским районом беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассказали журналистам, что слышали два хлопка такой силы, что затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.