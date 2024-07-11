Режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в Краснодарском крае

В Каневском районе Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В Каневском районе режим повышенной готовности, а в Придорожном сельском поселении, где находится предприятие, — режим ЧС», — отмечается в публикации.

Уточняется, что очаг находится в агрокомплексе «Каневской Бекон» на 9 тыс. голов свиней, из которых семь уже пали.

Африканская чума свиней — это опасное вирусное заболевание. Им могут заразиться домашние свиньи и дикие кабаны независимо от возраста и породы. Она не опасна для здоровья человека.

До этого Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что риски распространения чумы на территории РФ исключены.

5 июля газета The Sun сообщила, что сразу в трех американских штатах выявили вспышки бубонной чумы. Очаги инфекции зафиксировали в сельской местности в штатах Орегон, Аризона и Колорадо.

Ранее на Украине обнаружили туши свиней, зараженных африканской чумой.