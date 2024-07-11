«Вы себя не узнаете!»: психиатр призвал россиян на неделю отказаться от смартфона

Во время отдыха человек должен перезагружаться – для этого недостаточно просто взять выходные. Необходимо хотя бы на время отказаться от внешних раздражителей, в первую очередь – от смартфона, считает психиатр Виктор Рудов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян провести так хотя бы неделю, заявив, что это уже сильно отразится на самочувствии.

Во время отдыха полезно не нагружать мозг – в качестве хорошего варианта специалист назвал велосипедную прогулку в парке. Причем важно побывать в новом месте, отметил он.

«Обратно лучше возвращаться по другой дороге, чтобы информация об увиденном, попавшая в мозг, выбросила оттуда ненужные вам заботы с рабочих будней. Вот что такое правильные выходные», — подчеркнул врач.

Телефон психиатр порекомендовал убрать как можно дальше, не брать его с собой на прогулку – это даст возможность проживать настоящий момент. При желании фотографироваться на природе, по мнению Рудова, нужно использовать обычный фотоаппарат, который не будет переносить пользователя в виртуальный мир.

Соцсети и смартфоны отвлекают людей от реальной жизни, разрушают дофаминовые цепочки и психическое здоровье, подчеркнул психиатр, призвав хотя бы во время отпуска и выходных не использовать их.

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