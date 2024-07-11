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Тело третьего погибшего нашли в руинах взорвавшейся в Волгограде насосной станции

Число погибших в результате взрыва на насосной станции в Волгограде выросло до 3

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Кирилл Брага/РИА Новости

Спасатели нашли тело сотрудника взорвавшейся в Волгограде канализационно-насосной станции (КНС) №4 в ее разрушенном приемном отделении, таким образом общее число погибших в результате инцидента достигло 3. Информацию об этом опубликовала коммунальная компания «Концессии водоснабжения».

Уточняется, что тело мужчины нашли после того, как насосы откачали сточные воды в приемном отделении. По предварительным данным, погибший при жизни работал слесарем на станции.

В настоящее время продолжаются поиски других сотрудников КНС.

Взрыв на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел днем в субботу, 6 июля. По информации Следственного комитета РФ, причиной ЧП стали нарушения при проведении на объекте сварочных работ. После взрыва в здании обрушилась кровля. Ранения получили пять человек. Спасти удалось только троих из них.

Ранее в Волгограде частично возобновили подачу воды после взрыва на насосной станции.

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