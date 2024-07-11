Россияне назвали сумму, которая им необходима для счастья

Россиянам в среднем необходимо получать ежемесячно 205,7 тыс. рублей, чтобы быть счастливыми – об этом сообщили участники соответствующего исследования. Представители старшего поколения называли суммы меньше, а молодежь – больше, передает RT со ссылкой на результаты опроса.

Суммой от 120 до 120 тыс. рублей согласились ограничиться 13% респондентов – среди них больше людей старше 65 лет. От 80 до 100 тыс. рублей для счастья хватит 22% опрошенных, среди которых также больше представителей старшего поколения. Столько же участников исследования назвали сумму от 120 до 150 тыс. рублей.

Более полумиллиона ежемесячно для счастья необходимо 9% опрошенных, среди них больше молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.

Отличаются суммы и в зависимости от города проживания – так, москвичи чаще называли 263 тыс. 367 рублей, жители Новосибирска – 258 тыс. 798 рублей и Санкт-Петербурга – 245 тыс. 388 рублей.

Более высокие запросы также у работников сфер IT, недвижимости и строительства, фитнеса и салонов красоты, а также у юристов и представителей онлайн-торговли.

В ходе исследования аналитики «Авито Работы» опросили более 7 тыс. жителей России из числа работающей части населения.

До этого в мартовском исследовании большинство жителей страны заявили, что им необходимо в месяц получать не менее 215 тыс. рублей. В пятерке самых высоких запросов по зарплатам оказались Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону.

Ранее россияне рассказали, что помогает им обрести личное счастье.