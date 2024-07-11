Дагестанские женщины запретили своим землячкам находиться у бассейна в купальниках

В Дагестане местные жительницы пришли на чужую вечеринку, чтобы запретить девушкам купальники. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан».

Женщины, отдыхавшие на махачкалинском пляже «Черные камни», заметили, что на территории частного дома на первой береговой линии проходит шумная вечеринка. Им не понравилось, что несколько девушек танцуют в бикини, так как это могут заметить мужчины.

Местные жительницы вмешались в происходящее и высказали «туристкам» свои претензии, потребовав соблюдения местных обычаев. Однако оказалось, что девушки, возмутившие женщин своим поведением, также родом из Дагестана и специально «дали 65 тысяч», чтобы поплавать в частном бассейне.

«Мы в своем доме отдыхаем, не имеем права?...Мы живем в Дагестане с самого рождения, вы хотите нам что-то сказать? Мы аварки, и что теперь?» — заявили в ответ девушки, пообещали вызвать полицию и посоветовали оппоненткам «держать своих мужей на хате».

Чем закончилось противостояние жительниц Дагестана, не уточняется.

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