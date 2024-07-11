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Подрабатывавший на пилораме подросток лишился части пальца из-за пьяного рабочего

В Прикамье подросток был допущен к работе на пилораме и перенес ампутацию

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Depositphotos

В Кудымкаре 15-летий подросток лишился части пальца из-за работы на пилораме. Об этом говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, мальчик устроился на подработку грузчиком и занимался складированием досок и дров. Но однажды пьяный рабочий привлек несовершеннолетнего к распиловке древесины.

«В результате грубого нарушения правил охраны труда у ребенка были серьезно повреждены пальцы на правой руке. Для восстановления двигательных функций мальчику пришлось пережить частичную ампутацию одного из них и две пластические операции. Длительное время он не мог самостоятельно себя обслуживать, уход за ним осуществляли мать и брат», — рассказали в службе судебных приставов.

Также в ведомстве отметили, что привлечение лиц моложе 18 лет к потенциально опасным работам запрещено действующим законодательством. В итоге суд обязал индивидуального предпринимателя, виновного в том, что ребенок оказался на производстве повышенной опасности, выплатить потерпевшему 170 тыс. рублей. Решение суда было исполнено владелицей пилорамы только после наложения судебными приставами ареста на ее расчетные счета в банках.

Ранее в Петербурге подростку оторвало пальцы во время ремонта мотоцикла.

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