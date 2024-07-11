Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала, как шоколад влияет на потенцию

Диетолог Круглова заявила, что избыток шоколада негативно сказывается на потенции

close
100%
Pexels

Шоколад не является афродизиаком и не может положительно повлиять на половую систему, заявила «Газете.Ru» врач-диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что избыточное потребление сахара и шоколада может сказаться на потенции негативно.

«Что шоколад является афродизиаком с точки зрения влияния на потенцию – это миф. Иногда избыточное количество шоколада или добавленного сахара в рацион может, напротив, негативно сказываться на потенции. Если это умеренное потребление, то мы, скорее, не увидим влияние на половую систему. А если шоколад или другие продукты, содержащие сахар, будут в избытке — скорее, будет негативное влияние», — сказала она.

Круглова отметила, что при выборе шоколада следует обращать внимание на содержание в нем какао. При этом горький шоколад полезнее других видов.

«С точки зрения пользы, горький, темный шоколад имеет ряд преимуществ, в том числе за счет содержания антиоксидантов. Если горький шоколад совсем человеку не нравится, если это точно не то, что удовлетворяет потребность в сладком вкусе, то можно использовать и обычные виды шоколада, классический молочный шоколад. Здесь скорее вопрос количества. Если шоколад включать в рацион в умеренном количестве не более 10% от общей суточной калорийности, то это может быть вполне компонентом здорового питания. Шоколад содержит некоторые микронутриенты: магний, в его составе есть калий, есть антиоксиданты», — заключила она.

11 июля отмечается Всемирный день шоколада, он появился в 1995 году во Франции. Сейчас в разных странах к празднику приурочены различные фестивали, ярмарки и мастер-классы.

Ранее стало известно, на сколько подорожал шоколад в России с начала года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами