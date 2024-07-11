Диетолог рассказала, как шоколад влияет на потенцию

Шоколад не является афродизиаком и не может положительно повлиять на половую систему, заявила «Газете.Ru» врач-диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что избыточное потребление сахара и шоколада может сказаться на потенции негативно.

«Что шоколад является афродизиаком с точки зрения влияния на потенцию – это миф. Иногда избыточное количество шоколада или добавленного сахара в рацион может, напротив, негативно сказываться на потенции. Если это умеренное потребление, то мы, скорее, не увидим влияние на половую систему. А если шоколад или другие продукты, содержащие сахар, будут в избытке — скорее, будет негативное влияние», — сказала она.

Круглова отметила, что при выборе шоколада следует обращать внимание на содержание в нем какао. При этом горький шоколад полезнее других видов.

«С точки зрения пользы, горький, темный шоколад имеет ряд преимуществ, в том числе за счет содержания антиоксидантов. Если горький шоколад совсем человеку не нравится, если это точно не то, что удовлетворяет потребность в сладком вкусе, то можно использовать и обычные виды шоколада, классический молочный шоколад. Здесь скорее вопрос количества. Если шоколад включать в рацион в умеренном количестве не более 10% от общей суточной калорийности, то это может быть вполне компонентом здорового питания. Шоколад содержит некоторые микронутриенты: магний, в его составе есть калий, есть антиоксиданты», — заключила она.

11 июля отмечается Всемирный день шоколада, он появился в 1995 году во Франции. Сейчас в разных странах к празднику приурочены различные фестивали, ярмарки и мастер-классы.

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