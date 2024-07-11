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Умер друг Высоцкого и золотопромышленник Вадим Туманов

Золотопромышленник Туманов скончался в возрасте 96 лет

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Genrietta Peryan/Global Look Press

Известный предприниматель и золотопромышленник Вадим Туманов скончался в возрасте 97 лет в Москве. Сообщение о его уходе опубликовала фотограф Генриетта Перьян в социальных сетях, пишет «Коммерсантъ».

Туманов был основателем артелей, которые добывали более 500 тонн золота на золотодобывающих участках Сибири и Дальнего Востока. Бизнесмен был посажен по антисоветской статье во времена СССР, а также считался другом Владимира Высоцкого.

Бизнесмен скончался вечером 10 июля. Прощание с ним состоится 13 июля на Троекуровском кладбище. Церемония прощания запланирована на 12:00 по московскому времени.

Родившийся 1 сентября 1927 года в Белой Церкви, Украина, Вадим Туманов переехал на Дальний Восток, где получил образование штурмана. Он служил на Тихоокеанском флоте и участвовал во Второй мировой войне.

После отбытия срока в лагерях по антисоветской статье, Туманов организовал артели по добыче золота на различных территориях России. Он также создал кооператив в Петрозаводске, специализирующийся на строительстве дорог. В 2018 году ему была присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вадим Туманов был близким другом Владимира Высоцкого, который посвятил ему несколько песен. Их дружба послужила основой для книги «Черная свеча», написанной Высоцким и Леонидом Мончинским. В 2006 году по мотивам этой книги был снят фильм «Фартовый» режиссера Владимира Яканина.

Ранее Лариса Лужина раскрыла, был ли у нее роман с Владимиром Высоцким.

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