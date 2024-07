Большинство россиян могут читать и общаться на английском только с онлайн-переводчиком

В среднем каждый второй россиянин считает необходимым владеть английским языком на разговорном или по крайне мере базовом уровне (54%). При этом, чаще всего так отвечали россияне в возрасте от 26 до 35 лет (66% опрошенных в этой возрастной категории). А вот россияне старше 45 лет считают английским необходимым гораздо реже остальных — не чаще чем в 30% случаях. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«По нашим данным, чаще всего английский язык изучают специалисты с высшим образованием (73%) в возрасте 26-45 лет (69%), проживающие в городах-миллионниках. Чаще всего их уровень английского соответствует A2-B1 (71%), что позволяет вести разговоры на несложные темы. На возраст 45 и старше приходится не более 15% учеников. И хотя считается, что английский язык дается легче молодым людям, у изучения языка во взрослом возрасте есть преимущества: по данным исследований, взрослые люди могут лучше воспринимать и понимать правила, а также лучше понимать цели изучения, а значит имеют более сильную мотивацию к обучению», — прокомментировала Карина Павловская, бренд-директор компании Skyeng.

Большинство опрошенных рассказали, что могут читать и общаться на английском, но только с помощью онлайн-переводчика (40%). Общаться свободно и читать на английском может лишь каждый десятый (10% опрошенных). Чаще россияне могут общаться только на простые темы, где не требуется большой словарный запас (в 15% случаев). Каждый четвертый (20% опрошенных) рассказал, что знает только базовые фразы на английском, которые могут пригодиться в повседневной жизни: Can I have…, My name is, I am from Russia и другие простые предложения. Однако далеко не все знают даже их: 16% опрошенных рассказали, что совсем не могут общаться на английском языке.



Интересно, что каждый второй россиянин знает английский язык только благодаря школьным урокам английского (48% опрошенных), а четверть опрошенных (22%) убеждены, что благодарить стоит не только школу, но и дополнительные занятия и собственные способности. Чаще всего школьным урокам английского благодарны за знания россияне в возрасте от 26 до 35 лет (34% опрошенных) и в возрасте от 18 до 25 лет (29% опрошенных), а вот старшее поколение — реже: лишь в 8% случаях.

Есть и те, кто винят школу в своем недостаточно хорошем уровне владения английским: таких оказалось 7% по результатам опроса, а 2% выучили язык самостоятельно уже после окончания школы.

