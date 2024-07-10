Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Краснодара продал машину и отдал аферистам более 88 миллионов рублей

В Краснодаре мужчина отдал мошенникам более 88 миллионов рублей

close
100%
Shutterstock

Пожилой предприниматель из Краснодара поверил мошенникам и лишился крупной суммы. Об этом сообщает 93.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Аферисты звонили 68-летнему россиянину в течение месяца и представлялись специалистами разных структур, например, Центрального Банка РФ. Чтобы мужчина поверил неизвестным, они общались с ним по видеосвязи и демонстрировали удостоверения.

В результате предприниматель поверил в то, что неизвестные взломали его аккаунт на Госуслугах. Незнакомцы якобы получили доступ к счетам и имуществу и, чтобы они не украли средства, необходимо перевести более 88 миллионов рублей на указанные счета.

«Также его уговорили самостоятельно оформить займы. Для этого пришлось продать автомобиль», – поделились в ведомстве.

В какой-то момент россиянин понял, что связался с мошенниками, поэтому обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело, проводятся необходимые мероприятия.

Ранее челябинец поверил мошеннику и отдал ему около 60 миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами