Житель Краснодара продал машину и отдал аферистам более 88 миллионов рублей

Пожилой предприниматель из Краснодара поверил мошенникам и лишился крупной суммы. Об этом сообщает 93.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Аферисты звонили 68-летнему россиянину в течение месяца и представлялись специалистами разных структур, например, Центрального Банка РФ. Чтобы мужчина поверил неизвестным, они общались с ним по видеосвязи и демонстрировали удостоверения.

В результате предприниматель поверил в то, что неизвестные взломали его аккаунт на Госуслугах. Незнакомцы якобы получили доступ к счетам и имуществу и, чтобы они не украли средства, необходимо перевести более 88 миллионов рублей на указанные счета.

«Также его уговорили самостоятельно оформить займы. Для этого пришлось продать автомобиль», – поделились в ведомстве.

В какой-то момент россиянин понял, что связался с мошенниками, поэтому обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело, проводятся необходимые мероприятия.

Ранее челябинец поверил мошеннику и отдал ему около 60 миллионов рублей.