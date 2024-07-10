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В Ленобласти машину разорвало после столкновения с автобусом, пострадали семь человек

В Кингисеппе семь человек пострадали в аварии с автобусом и легковушкой

В Ленинградской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на объездной дороге. По предварительной информации, россиянка на машине попыталась обогнать автомобиль и для этого выехала на встречную полосу. Позже она попыталась вернуться в свою полосу, но в какой-то момент автомобиль отбросило, и он столкнулся с автобусом.

На кадрах с места инцидента заметно, что машина серьезно пострадала. По данным источника, ее разорвало на две части.

«Обломки от автомобилей разбросало по всей проезжей части», – сообщается в публикации.

После ДТП в больницу попали семь человек. Несовершеннолетняя пассажирка, которая находилась в салоне машины, попала в медучреждение в тяжелом состоянии. Трое детей также получили серьезные травмы, водитель микроавтобуса отправился в больницу в состоянии средней степени тяжести. Пострадали и сопровождающие детей. Женщину, которая находилась за рулем машины, медики спасти не смогли.

На данный момент специалисты ответственных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Удмуртии 22 человека пострадали в аварии с участием автобуса.

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