Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда будет виден пик звездопада Южные дельта-Аквариды

Астроном Рублева: пик звездопада Южные дельта-Аквариды ожидается 31 июля

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Жители Москвы и Подмосковья увидят вспышки метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Наблюдать за потоком, по ее словам, можно будет с 12 июля по 23 августа, при этом пик придется на ночь с 30 по 31 июля.

«Количество метеоров, влетающих в земную атмосферу, в это время достигнет максимума — до 25 в час», — рассказала эксперт.

Она добавила, что лучше всего звездопад будет виден в Южном полушарии, однако и в северных широтах можно будет полюбоваться явлением. Самое удачное для этого время — предрассветные часы.

Специалист посоветовала уехать подальше от городского освещения, повысив шансы увидеть несколько ярких вспышек.

В июне сообщалось, что комета 12P/Понса-Брукса, также известная как «дьявольская комета», поставила в тупик астрономов во время последнего сближения с Землей. Специалисты заметили у объекта второй хвост, простирающийся в противоположную сторону движения 12P, что противоречит законам физики.

Ранее астроном рассказал о причинах участившегося появления НЛО над городами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами