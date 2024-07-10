Ученые объяснили, как группа крови влияет на характер человека

Группа крови на характер человека никак не влияет – исследований, которые подтверждали бы такую связь, на сегодняшний день нет, рассказал генетик, доктор биологических наук Сергей Киселев. В некоторых странах группу крови учитывают даже при трудоустройстве, однако это скорее вопрос веры, а не науки, объяснил он в беседе с «Пятым каналом».

«Насколько я помню, в Японии от группы крови зависит все — даже способность руководить коллективом, — отметил генетик. —Тут дело не науки, а, скорее всего, дело веры просто».

На совместимость людей, по словам ученого, влияют индивидуальные генетические и иммунологические характеристики. Так, для успешного создания семьи и рождения детей нужно, чтобы люди имели иммунные системы, которые не очень противоречат друг другу, объяснил Киселев.

Что касается характера и поведения человека в целом, то непредсказуемые факторы, которые во многом зависят от окружения, воспитания, а от генетики – в меньше степени, заключил специалист.

Доктор Александр Мясников до этого заявил, что группа крови влияет на жизнь человека, его здоровье и чувствительность к определенным вирусам. Так, по его словам, люди с первой группой крови меньше болеют коронавирусом, второй — чаще болеют раком желудка. Кроме того, людей с первой группой реже кусают насекомые, а у третьей и четвертой выше вероятность развития рака поджелудочной железы.

Ранее ученые выяснили, люди с какой группой крови склонны к ожирению.