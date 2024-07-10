Названы самые трендовые юбки лета 2024 года

Летом 2024 года самыми трендовыми являются максимально длинные юбки из полупрозрачной ткани, а также экстрамини. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Также, по ее словам, на пике моды белые и блестящие юбки.

«Тем же, кто любит длину миди, стоит присмотреться к вещам А-силуэта. Они также в тренде, тем более с принтом — цветами, горохом и так далее. Особенно стильно смотрятся такие модели с асимметричным запахом и однотонные, но частично оформленные рисунком. Плюс в моде пышные миди из фатина, напоминающие балетную юбку», — рассказала стилист.

Она добавила, что в моде этим летом и деловой стиль. Эксперт посоветовала примерить прямые юбки-карандаши макси-длины с высоким разрезом по ноге или спереди. При этом, по ее словам, такую вещь можно сочетать и с футболкой, и с кроссовками.

Накануне стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян посоветовал носить браслет на щиколотке. Такая маленькая деталь, по его словам, добавляет «нежной изюминки в самый базовый летний лук».

До этого Надирян назвал трендом одежду со знаками зодиака. Он заявил, что по тематическим атрибутам можно предугадать характер человека.

Ранее стилист объяснил, как носить косынку и кепку летом.