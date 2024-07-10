Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никогда не летавшая в самолете женщина случайно открыла аварийный выход вместо туалета

Mirror: в Китае женщина случайно открыла в самолете аварийный выход вместо туалета

close
100%
Shutterstock/Eaum M

Никогда не летавшая в самолете женщина из Китая случайно открыла аварийный выход вместо туалета, пишет Mirror. Ее оплошность спровоцировала массовую задержку рейсов.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Air China. Находясь на земле, женщина, которая оказалась впервые в лайнере, решила отойти в туалет, но каким-то образом перепутала двери и открыла аварийный выход. После этого эвакуационный трап начал разворачиваться прямо на глазах бортпроводников и испуганных пассажиров.

Как рассказали очевидцы, когда женщина осознала свою ошибку, начала плакать.

«Когда выдвинулся эвакуационный трап, даже бортпроводники были поражены. Пассажирка была в слезах, когда услышала, что ей придется возместить ущерб», — сообщили свидетели.

В авиакомпании подтвердили инцидент и добавили, что рейс был задержан на несколько часов. Сейчас считаются убытки, которые понес авиаперевозчик.

Ранее пользователь соцсетей удивило наличие педали в туалете самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами