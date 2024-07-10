Никогда не летавшая в самолете женщина случайно открыла аварийный выход вместо туалета

Никогда не летавшая в самолете женщина из Китая случайно открыла аварийный выход вместо туалета, пишет Mirror. Ее оплошность спровоцировала массовую задержку рейсов.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Air China. Находясь на земле, женщина, которая оказалась впервые в лайнере, решила отойти в туалет, но каким-то образом перепутала двери и открыла аварийный выход. После этого эвакуационный трап начал разворачиваться прямо на глазах бортпроводников и испуганных пассажиров.

Как рассказали очевидцы, когда женщина осознала свою ошибку, начала плакать.

«Когда выдвинулся эвакуационный трап, даже бортпроводники были поражены. Пассажирка была в слезах, когда услышала, что ей придется возместить ущерб», — сообщили свидетели.

В авиакомпании подтвердили инцидент и добавили, что рейс был задержан на несколько часов. Сейчас считаются убытки, которые понес авиаперевозчик.

Ранее пользователь соцсетей удивило наличие педали в туалете самолета.