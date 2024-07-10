«Мужчины не помогли, смеялись»: певица Настя Ермак рассказала о нападении в метро

Певица Анастасия Ермак собирается подать заявление в полицию после нападения неадекватного мужчины в метро — ему не понравилась короткая стрижка девушки. Анастасия рассказала в разговоре с «Газетой.Ru», что сначала мужчина начал без спроса снимать ее с другом на телефон. Изображение с камеры шло в групповой звонок в WhatsApp.

«Из-за того, что я певица и блогер — меня периодически узнают, и я привыкла, что люди могут просто снимать без разрешения. Я не придала этому значения, а просто спросила у него «Вы блогер?», и сама хотела снять видео, с ним пообщаться в шутку. После этого он спросил, русская ли я. Я сказала, что да. После этого начался уже хейт, полный абьюз в мою сторону и в сторону моего товарища. Ему не понравилась моя внешность, моя короткая прическа. Говорил, что я позорю русский народ своей внешностью, хотя у меня даже волосы неяркого цвета. Никто не запрещает так выглядеть в нашей стране, вроде все нормально с этим. Дальше он угрожал, что нас <…> вдвоем, начал выгонять. Мы думали, что сейчас отойдем и он успокоится. Но он не успокаивался, а шел за нами, до самого конца нас гнал. Мой друг пропустил меня вперед, а сам шел за мной. И этот упырь пинал его в спину ногой. Все это время он кричал, что мы <…>, что он нас <…>, что мы позорим Россию. «Валите <…> из этого вагона» — цитирую», — рассказала девушка.

Она добавила, что просила помощи у пассажиров-мужчин — но никто не помог, а некоторые даже смеялись.

«Я чувствовала физическую силу, то есть даже мне прилетало, хотя гнали моего друга. Это было очень страшно. Я шла по вагону и громко говорила: «Мужчины, пожалуйста, помогите, тут неадекватный человек». Абсолютно никто не обращал внимания. Все молчали, кто-то смеялся даже. А он до самого конца вагона нас допинал, как собак. Потом он подошел очень близко ко мне, я думала, что он меня сейчас ударит. Честно скажу, было очень страшно. Тогда открылись двери вагона, и он нас так же, как собак, ногой. Мы вылетели оттуда — и все», — сказала Анастасия.

О произошедшем в вагоне девушка сообщила полицейским на станции метро, однако заявление писать не стала. После огласки Анастасия решила привлечь нападавшего к ответственности.

«Тогда я не хотела придавать большую огласку этому случаю, потому что максимум 5 тыс. штраф ему дадут — и все. Хотя нам предлагали написать заявление сотрудники полиции. Нам было уже просто пофиг, поскорее бы домой добраться после такого шока. Но из-за того, что очень сильно распространилось это, а все друзья, блогеры, политики, артисты поддержали — я сегодня иду в полицию. Человека уже нашли. Это сотрудник бывший МВД, сорокалетний житель Москвы Владимир Сафонов. Я пойду писать заявление, потому что то, что мы пережили, — это очень страшно», — заключила она.

10 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео Анастасии Ермак, на которую напал мужчина в вагоне метро. Пассажир преследовал девушку и ее друга и кричал, что она «позор русского народа».

По данным СМИ, нападавшим оказался 40-летний житель Москвы Владимир Сафонов. Он окончил институт МВД и работал в органах до 2008 года. Сам мужчина заявил журналистам, что принял Анастасию Ермак за мальчика — ему «неприятно было смотреть», что девушка и молодой человек целуются.

Ранее сообщалось, что в Москве безбилетник напал на контролера в метро.