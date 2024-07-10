Месть россиянина за запрет курить на веранде кафе попала на видео

В Омской области конфликт между посетителем суши-бара и его сотрудниками закончился многомиллионным ущербом для заведения. Местный житель обиделся на сотрудников заведения и поджег здание бара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел в Черлакском районе области. По информации издания Om1.ru, подозреваемый отдыхал с друзьями на веранде кафе и нарушал правила заведения, в частности курил в неположенном месте. После того как сотрудники кафе сделали гостю заведения замечания, последний вступил с ними в словесную перепалку, которая переросла в драку с угрозами в адрес владельца заведения.

Как рассказали в пресс-службе МВД, ночью после инцидента злоумышленник вооружился ножом, гвоздодером, горючей смесью и зажигалкой, проник на веранду кафе и устроил поджог. Действия мужчины зафиксировали камеры наблюдения.

В отношении 50-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ.

Предварительный ущерб, который он нанес заведению, его хозяин оценил в пять млн рублей.

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