В Подмосковье обновят линии наружного освещения

На региональных дорогах Подмосковья обустроят более 30 км новых линий наружного освещения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как рассказал зампредседателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, работы проведут на 21 участке дорог в 10 городских округах.

Он добавил, что в Щелкове проведут работы на 5 участках, в Орехово-Зуевском — 10 км.

Гержик отметил, что в ближайшее время специалисты приступят к работам на Быковском шоссе в Люберцах и на Можайском шоссе в деревне Кожухово.

Все участки для работ выбирались исходи из аварийности и интенсивности дорог.