Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как будут оплачивать неиспользованные отгулы

Госдума введет обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

close
100%
Shutterstock

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что работник в случае увольнения лишается дней отдыха, выбранных в качестве компенсации трудовой деятельности в выходной или нерабочий праздничный день. Кроме того, работник теряет и повышенную оплату такой работы в случае, если он не использовал эти дни до увольнения.

В Госдуме указали, что таким образом, неиспользование указанных дней ставит увольняемых работников в неравное положение с теми, кто сразу предпочел повышенную оплату работы в нерабочие либо праздничные дни.

Документ предусматривает, что в случае увольнения работника неиспользованный дополнительный день (или дни) отдыха заменяются повышенной оплатой работы.

До этого в Совфеде призвали установить нижний порог зарплаты для учителей, который должен быть единым по всей России и составлять не менее двух МРОТ.

Ранее Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами