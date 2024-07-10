Россиянам рассказали, как будут оплачивать неиспользованные отгулы

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что работник в случае увольнения лишается дней отдыха, выбранных в качестве компенсации трудовой деятельности в выходной или нерабочий праздничный день. Кроме того, работник теряет и повышенную оплату такой работы в случае, если он не использовал эти дни до увольнения.

В Госдуме указали, что таким образом, неиспользование указанных дней ставит увольняемых работников в неравное положение с теми, кто сразу предпочел повышенную оплату работы в нерабочие либо праздничные дни.

Документ предусматривает, что в случае увольнения работника неиспользованный дополнительный день (или дни) отдыха заменяются повышенной оплатой работы.

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