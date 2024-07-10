Россиянка сфотографировала медведя, воровавшего на ее огороде ягоду

Жительница города Кимры в Тверской области рассказала, что к ней на огород заглянул медведь. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

Женщина отметила, что лесной гость пробрался на ее участок, чтобы полакомиться крыжовником. По ее словам, зверь ел ягоду всего в 50 метрах от людей.

Когда на огород приехал егерь, медведь уже вернулся в лес.

До этого в Тогучинском районе Новосибирской области медведь напал на мужчину с 12-летним сыном во время охоты на уток. Мальчик испугался и начал кричать, и животное стало его атаковать. На удачу сибиряков зверя отвлек прозвучавший в лесу выстрел, в это время им удалось убежать и спрятаться в овраге. Мужчина получил рваную рану руки, ему оказали первую медицинскую помощь, его сын не пострадал.

Ранее на Сахалине медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе дома.