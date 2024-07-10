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В Англии застрелили троих женщин из арбалета

В Англии застрелили из арбалета жену и дочерей спортивного комментатора

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Shutterstock

В городе Буши в графстве Хартфордшир на востоке Англии злоумышленник застрелил из арбалета троих женщин. Подробности случившегося рассказывает Daily Mail.

Трагедия произошла в семье спортивного комментатора телеканала BBC Five Live Джона Ханта. Когда мужчина вернулся в свой особняк после работы, он обнаружил тела супруги и двоих дочерей. Источники в полиции сообщили, что три женщины были связаны, а затем застрелены.

Полиция начала поиски убийцы. В случившемся подозревается 26-летний Кайл Клиффорд из Энфилда, который являлся бывшим бойфрендом одной из убитых дочерей спортивного комментатора. Полиция предупреждает, что он может быть вооружен и очень опасен. Местным жителям рекомендовали не приближаться к нему и звонить в полицию.

29 июня неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Белграде. Офицер полиции был получил ранение в шею, но сумел произвести ответный выстрел.

Ранее в Лондоне неизвестный ранил двух человек из арбалета.

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