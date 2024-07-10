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Замеченные с дочерью в клетке россияне рассказали о мотивах своего поступка

РИА Новости: в Оренбурге девочка сама попросила родителей везти ее в клетке

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Телеграм-канал «Оренбург»

В Оренбурге родители везли дочь в клетке на колесиках, потому что ребенок сам попросил об этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Со слов родителей, девочка устала идти пешком и попросила везти ее в этой клетке», — рассказал собеседник СМИ.

По его словам, проверка оренбуржцев еще продолжается.

9 июля в соцсетях распространилось видео, на котором женщина в сиреневой футболке и черных брюках везет по улице Оренбурга девочку, предположительно двух-трех лет, в клетке на колесах. Впереди бежит собака, а за девочкой с матерью следует мужчина с розовым чемоданом. Комментаторы ролика предположили, что ребенок сам захотел прокатиться в клетке.

«Раз собака бежит впереди значит ребенок ее выгнал из клетки и занял место», «Думаю, ребенок сам захотел. Мать его аккуратно везет, обратите внимание, где стык тротуара с дорогой она посмотрела, оценила рельеф, и аккуратно прокатила его», — высказались подписчики Telegram-канала издания UTV, который разместил видео.

Ранее мужчина сбил ребенка на дороге в Новосибирской области и обвинил его родителей в автоподставе.

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