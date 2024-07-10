В России обяжут работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, человеку, который работал в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае выходной или нерабочий день оплачивается в ординарном размере, а день отдыха не подлежит оплате.

Также 10 июля Совет Федерации одобрил закон о ежегодной налоговой выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. Кроме того, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать свои выезды за пределы России.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц, сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся, и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России повысят налог на прибыль организаций.