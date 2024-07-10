Россиянам рассказали, как засуха отразится на стоимости продуктов

В России на протяжении долгого времени наблюдается неблагоприятная погода для посевов. На урожае это отразится, однако никакой катастрофической ситуации не будет, заверил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов. Удержать рост цен на этом фоне планируется с помощью нового закона, рассказал он в беседе с 360.ru.

По словам депутата, серьезных опасений по поводу урожая у специалистов на сегодняшний день нет – по прогнозу Минсельхоза, собрать планируется 132 млн тонн зерна. В целом это меньше, чем собирали в последние пару лет, однако этого хватит, чтобы обеспечить потребности страны (для этого нужно 80 млн тонн) и закрыть экспорт, считает парламентарий. Он напомнил, что в 2023 году Россия получила за счет экспорта зерна 45 млрд долларов, подчеркнув, что это важный источник дохода.

«Катастрофы никакой не произойдет», — заверил Сулейманов.

Что касается цен на продукты, то пока прогнозы делать рано, так как складываются они с учетом комплекса факторов. От производителей в этом случае мало, что зависит – они получают 10–20%, а основные доходы направляются продуктовые торговые сети. По словам депутата, чтобы предотвратить рост цен, необходимо установить максимальную наценку на продукты на уровне 10%. Соответствующий законопроект, по его словам, уже разрабатывается.

«Потому что это позволит цены сдерживать. Но мы пока (я тоже автор этого закона) не можем его никак пробить», — констатировал Сулейманов.

До этого сообщалось, что засуха и поздние заморозки в основных регионах выращивания пшеницы в России привели к глобальному росту цен на нее. Аналитики сократили оценки предстоящего урожая крупнейшего в мире экспортера пшеницы более чем на 10%, спровоцировав максимальный за год скачок котировок. Проблемы с урожаем наблюдаются также на полях Украины и других стран Европы.

Ранее стало известно об изменении цен на кофе из-за засухи в Азии.